Збитки на суму понад 850 тисяч гривень: на Київщині незаконно зрізали дерева
У Білоцерківському районі незаконно зрізали понад півтори сотні дерев.
Про це повідомляє Поліція Київської області.
Про підозру оголосили ліснику — 42-річний фігурант неналежно виконував свої службові обов’язки, внаслідок чого допустив незаконну вирубку дерев на суму понад 850 тисяч гривень. Йому загрожує до 5 років ув’язнення.
У 2022 році працівниками підприємства було проведено огляд лісу з метою виявлення дерев, призначених для рубки. На основі цього огляду склали польову перелікову відомість дерев призначених для вибіркової санітарної рубки.
З січня по вересень 2023 року службовець допустив незаконне зрізання дерев порід граб, в’яз, клен, дуб та ясен в кількості, що перевищила заплановану вирубку на 154 одиниці.
За фактом службової недбалості слідчі Головного управління поліції Київщини повідомили про підозру майстра лісу за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.
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Фото: з відкритих джерел