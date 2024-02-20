Збитки на суму понад 850 тисяч гривень: на Київщині незаконно зрізали дерева

У Білоцерківському районі незаконно зрізали понад півтори сотні дерев.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

Про підозру оголосили ліснику — 42-річний фігурант неналежно виконував свої службові обов’язки, внаслідок чого допустив незаконну вирубку дерев на суму понад 850 тисяч гривень. Йому загрожує до 5 років ув’язнення.

У 2022 році працівниками підприємства було проведено огляд лісу з метою виявлення дерев, призначених для рубки. На основі цього огляду склали польову перелікову відомість дерев призначених для вибіркової санітарної рубки.

З січня по вересень 2023 року службовець допустив незаконне зрізання дерев порід граб, в’яз, клен, дуб та ясен в кількості, що перевищила заплановану вирубку на 154 одиниці.

За фактом службової недбалості слідчі Головного управління поліції Київщини повідомили про підозру майстра лісу за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

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Фото: з відкритих джерел