Київський вчений створює ракети у власній квартирі і навчає цьому молодь

1431
Наталія Габрух
share share

Шість років тому, старший науковий співробітник КНУ імені Тараса Шевченка, Сергій Піпко, почав працювати над розвитком програм зі створення ракет для школярів та студентів у Києві. Оскільки він не зміг знайти фінансової підтримки, він за власні кошти створив майстерню з виготовлення ракет у своїй квартирі.

Про це пише “Українська правда”.

“Я обожнюю ракети і готовий займатися ними у будь-якій формі. На весь Київ аж один ракетомодельний гурток. Можу допомогти всім, хто хоче організувати, вести подібний гурток, матеріалами, екземплярами, всім необхідним”, — говорить Сергій Піпко.

Шість років тому він вирішив спробувати в Києві зробити, як у Штатах та Європі, де майже в кожному університеті є ракетна програма. Почав агітувати різних людей. Вийшло в НАУ, бо на той час головою ради молодих вчених була Ксенія Семенова, яка допомогла організувати студентів.

Сергій Піпко назвав це “студентським конструкторським бюро експериментального ракетобудування” (проєкт NAURocket).

“Нас у НАУ любили, ректор казав: “Молодці! Працюйте”. Але нам нічого не давали: ані грошей, ані приміщення, ані обладнання. Тому я зробив майстерню у власній квартирі”, — коментує Сергій Піпко.

Поки не розпочалася пандемія, Сергій зі студентами презентували свої ракети на п'яти–шести виставках на рік: Innovation Market, IT-Forum та інших.

“Нас скрізь кликали, а ми стояли з плакатами “НАУ будує ракети. Приходьте до НАУ”. Але потім в університеті змінився ректор, і нас звідти вигнали. Я так і не зрозумів чому”, — каже Сергій Піпко.

Після цього Сергій пішов до КПІ, де є цілий факультет — Інститут аерокосмічних технологій. За словами Сергія, директору все сподобалося, щось пообіцяли. Проте вже три роки нічого особливого там не відбувається, і Сергій з зацікавленими студентами продовжував працювати у своїй квартирі.

Найбільше розчарування Сергія — профільні спеціалісти, викладачі університетів не хочуть брати участь у студентських ракетних програмах. “Що в НАУ, що в КПІ — абсолютний нуль. Кажуть: “Круто, самі займайтеся, тільки нас не чіпайте”, — ділиться Піпко.

Нині в Україні немає механізмів для легального запуску аматорських ракет, каже Піпко. Наприклад, у кожному Штаті є клуби, в яких тисячі людей. На рік там запускають десятки тисяч любительских ракет.

“У Штатах у магазинах для ракетників вільно продається перхлорат амонію, правильний алюміній і поліуретан, на якому працюють двигуни військових ракет. Є курси, де можна всьому навчитися. А ще — спеціальні полігони. Ти знаєш, куди дзвонити: “Алло, наш клуб через тиждень запустить ракету на 10 або 20 кілометрів”. І на тому кінці вам скажуть: “Добре, ми закриємо небо в такий проміжок часу”, — каже він.

Чому в Україні така ситуація з ракетобудуванням загалом? “Не було державної політики та зацікавленості. Може, зараз вона є, не знаю…”, — каже вчений.

“Якщо говорити про ракетобудування, то я поки не бачу перспектив в Україні для молодих. І як це виправити, не знаю. Я — не державний діяч. Адекватний школяр, студент хоче вчити те, на чому можна заробити. Тому всі пішли в програмісти, а не в конструктори. Але хтось мусить і гайки крутити, розумієте?”, — каже він.

Одними програмістами країна не проживе, впевнений вчений. “Україні потрібні свої ракети та ракетники”, — підкреслює Сергій Піпко.

Раніше ми писали, що український винахідник спроєктував “Капсулу життя”, що зможе захистити під час обстрілів.

Фото: “Українська правда”

Як вважаєте, чи потрібно в Україні залучати молодь до створення ракет?
Увійдіть, щоб залишити реакцію та отримати знижку на покупки в «Сільпо»!
Опубліковано: 03 березня 2024
share share
Кавову традицію кримських татар додали до переліку нематеріальної культурної спадщини України Кавову традицію кримських татар додали до переліку нематеріальної культурної спадщини України Найцікавіше за тиждень: Як київський підприємець живе у конопляному будинку та гід “Базаром на Лісовій” Найцікавіше за тиждень: Як київський підприємець живе у конопляному будинку та гід “Базаром на Лісовій” “Колиска української кухні”: Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Галичини “Колиска української кухні”: Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Галичини Біля станції метро “Гідропарк” прибрали сміттєзвалище Біля станції метро “Гідропарк” прибрали сміттєзвалище
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.