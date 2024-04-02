“Я хочу передати тему героїки”: Як дизайнер Богдан Гдаль створює нові літери для перейменованих станцій київського метро

Майже рік тому Київрада перейменувала дві станції метро – “Площа Льва Толстого” стала “Площею українських героїв” , а станція “Дружби Народів” – “Звіринецькою” . Київський шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль за власним бажанням розробив шрифти для нових станцій .

Нові літери для станцій виготовляють у столичній майстерні “Ливарний двір” . Розмір кожної літери – близько пів метра, вага – від трьох до шести кілограмів. Автор нового шрифту був присутній на всіх стадіях виготовлення літер та особисто втручався у технічний процес, бажаючи побачити саме те, що канонічно було задумано.

Ми розпитали Богдана про його мотивацію та процес створення літер.

Про ініціативу

“Мені подобається створювати красиві речі для людних місць. Коли ті змісти, які закладаються в продукт, працюють на простір, на людей, змушують щось торкати у них всередині. Також мені подобається монументалізм як напрямок: великі площини, великі простори – дизайн скріплює архітектуру та окремі елементи в єдине ціле. А в метрополітені, як окремому організмі міста, це все перехрещується”, – розповідає Богдан Гдаль.

Це і стало мотивацією працювати над шрифтами і дизайном літер для київського метро. Крім того, зізнається дизайнер, що йому різали око деякі літери. Зокрема, “Ж” на Майдані Незалежності.

А напередодні перейменування “Петрівки” на “Почайну” виникла ідея щодо редизайну станції. Тоді паралельно до виготовлення нової назви долучилися активісти організації “Агенти Змін” та архітектор Тамара Целіковська. Та через конфлікт бачень та різні творчі погляди замовників та виконавця Богдану довелося вийти з процесу, хоча особисто для себе він вирішив зробити власний фінальний варіант.

“Врешті решт, для станції “Почайна” взяли літери в стилістиці станції метро “Печерська” саме в моїй редакції. Тому, з одного боку, всі мої ідеї були відхилені і я потерпів поразку, з іншого – якась частка впливу на результат є”, – каже він.

“Крім того, - продовжує Гдаль, - Я робив спроби запропонувати нові візуальні змісти для стели в торці станції "Палац Україна", і все ще не полишаю мрії за підтримки майстрів з мозаїки таки втілити цю ідею”.

Про нові шрифти

Богдан наголошує на тому, що запропонований ним шрифт якомога краще передає український дух. Певною мірою це сталося й через те, що у назві використовуються історичні форми літер, які незвичні для сучасного ока.

“Все ж треба відокремити дизайн літер для кожної зі станцій. На станції "Площа українських героїв" я намагався міксувати старі історичні форми з дещо елегантним стилем, який би лягав в дизайн станції.

Тобто я і намагався передати тему героїки, і зробити так, щоб напис не був чужорідним тілом для архітектури станції загалом.

На “Звіринецькій” було менше стилістичних обмежень, архітектура станції виявилася загалом дуже дружньою до вільної графічної думки, і тому літери там не мають якихось конкретних референсів, а є вільним баченням на тему: "Як би я через дизайн літер розповів про один з найдавніших міських топонімів – Звіринець", – каже він.

Так само свою роль зіграло використання та залучення стилю українського графіка та ілюстратора початку двадцятого століття Георгія Нарбута, а також українського живописця Василя Кричевського, автора державного герба УНР.

“Там є вкраплення. Наприклад, кирилична літера N (наполягаю, що це саме кирилична форма, яка прийшла до нас від греків) з такою ніби відставленою ніжкою – це фірмова літера Георгія Нарбута. Можна було без неї обійтися, але захотілося її вписати у дизайн. Це також спосіб формування історичної тяглості напису. Бо ми говоримо про героїку різних часів, всіх епох, коли українці виборювали незалежність. А Нарбут представляє період визвольних змагань початку 20 століття”.

Як створюють нові літери для станцій метро

Працюючи над ескізами майбутніх назв, Гдаль свідомо запустив їхнє обговорення у соцмережах як частину стратегії з просування ідей. І те, що вони здебільшого отримали позитивні відгуки і достатній резонанс, збільшило шанси їхньої реалізації.

Гдаль розповідає про послідовність процесу створення літер для станцій метро;

“Створюється дизайн, потім – тривимірні зразки, далі відбувається порізка моделей в пінопласті, потім – створення форм для відливу, шліфування відлитих зразків, високотемпературне фарбування, монтаж. Я створив дизайн і намагаюся на всіх рівнях контролювати, щоб все робилося так, як задумано з самого початку. Я не лише створив векторні зразки, а й визначив точні натуральні розміри літер, їх розташування і відстані, на яких вони мають кріпитися”.

Увесь цей об’єм робіт дизайнер виконує безкоштовно.

“Чому так? Ну насамперед тому, що у мене це ніхто не замовляв, і у даному випадку реалізують мою ідею. Але з точки зору митця, художника, втілення таких ідей – це відчуття самореалізації, і тому я пішов на цю безкоштовність свідомо. Такі ідеї дуже важливо реалізовувати, вони змінюють і мене, і тих, хто споглядає результат роботи. А щодо вартості самого втілення, то інформація повністю відкрита. Є тендер, є переможець, є фінальна сума. Судячи з торгів – це 840 тисяч гривень ”.