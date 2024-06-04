Український винахідник розробив технологію переробки опалого листя та став фіналістом європейської премії

23-річний український винахідник Валентин Фречка розробив технологію переробки опалого листя на еко-папір та став фіналістом конкурсу Премії для молодих винахідників 2024.

Він був обраний з-поміж понад 550 кандидатів для участі у конкурсі в цьому році. А вже 9 липня він боротиметься за Премію для молодих винахідників проти голландського фіналіста і туніської команди.

У 2021 році Валентин Фречка заснував компанію Releaf Paper з метою комерціалізації процесу. Компанія отримує листя від міських рад і використовує ці потенційні відходи для виробництва біологічно розкладної та придатної для вторинної переробки паперової продукції. Технологія представляє зручний та економічно ефективний спосіб управління органічними відходами в містах, збереження дерев, уникнення викидів парникових газів, що утворюються під час розкладання листя, і пропонує екологічно чисті альтернативні варіанти упаковки, що сприяє зменшенню відходів.

Компанія Releaf Paper може виробляти одну тонну целюлози з 2,3 тонни опалого листя, при тому, що для вироблення такої кількості целюлози в іншому випадку потрібно було б вирубати 17 дерев. Вони використовують запатентовану інноваційну технологію для переробки опалого листя в екологічно безпечний папір без сульфатів, сульфітів або хлору. Листя проходить ретельне очищення та хіміко-механічну обробку, що включає подрібнення та розм'якшення високим тиском і парою. Цей процес дозволяє ефективно ізолювати волокна, отримуючи целюлозу, схожу на деревну целюлозу, яка потім поєднується з біонаповнювачами для створення паперових рулонів для різних продуктів, як-от паперові пакети, картон і гофровані коробки.

Компанія, що має офіси в Парижі та Києві, також переробляє частину відходів на добрива і потім знову передає їх містам. У майбутньому компанія Фречки прагне працювати з біологічними відходами фруктових дерев, як-от листя тропічних рослин, наприклад, ананасів, бананів та юки, а також з біологічними відходами сільськогосподарського виробництва.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), целюлозно-паперова промисловість є одним із найбільших промислових секторів у світі та має величезний вплив на ліси на планеті. Цей сектор споживає 13–15% загального обсягу деревини та використовує 33–40% усієї промислової деревини, що продається у всьому світі.

Вирубування дерев в усьому світі значно посилює кліматичні зміни, збільшуючи рівень забруднення повітря, спричиняючи втрату біорізноманіття та порушуючи кругообіг води. Глобальне потепління також призводить до таких проблем, як ерозія ґрунтів та зменшення доступності прісної води. Втрата дерев також збільшує витрати на подолання екологічних проблем, як-от повені.

Премію для молодих винахідників заснували у 2021 році, щоб надихнути наступне покоління винахідників. Вона призначена для винахідників віком до 30 років з усього світу, відзначає ініціативи, які використовують технології для сприяння досягненню Цілей сталого розвитку ООН.

Раніше ми писали, що український стартап Releaf Paper, який розробив технологію виробництва екологічного чистого паперу з опалого листя, запускає завод у Франції.