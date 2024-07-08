Як допомогти постраждалим від удару по Охматдиту – список актуальних зборів та ініціатив

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Анна Григораш
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Зранку 8 липня ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Одна з російських ракет влучила в дитячу лікарню “Охматдит”. Під час повторної атаки вдень постраждав пологовий будинок “Ісіда” – там загинуло 7 людей. Також у Шевченківському районі частково зруйновано багатоповерхівку, є руйнування і постраждалі у Солом‘янському районі.

Розповідаємо, як можна допомогти постраждалим.

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Список відкритих зборів:

Банка
Реквізити Фонду “ОХМАТДИТ

  • Збір на 100 мільйонів гривень від UNITED24 для Охматдиту. Банка
  • Громадський діяч і ведучий телеканалу “Еспресо” Анатолій Смолій відкрив збір на цільову допомогу “Охматдиту” (в основному – медикаменти) та людям на місці розбирання завалів. Чеки та оплати публікуватиме у себе в Телеграм-каналі. Банка
  • Збір від Atlas United та БФ Good Donations. Банка

Як долучитися до розбору завалів

Якщо ви готові долучитися до допомоги постраждалим, або розбирати завали на місцях влучань, зверніться до місцевих груп. Там викладають інформацію щодо актуальних потреб та координують роботу волонтерів. Ось кілька з них:

Де здати кров для постраждалих

  • Київський міський центр крові, вул. Максима Берлинського, 12;

Коли: 9-11 липня, з 8:00-16:00. Для того, аби правильно підготуватися до донації, перегляньте відео

Де надають медичну допомогу

Мережа приватних клінік “Добробут” надає безкоштовну медичну допомогу постраждалим при обстрілі “Охматдиту”.

Звертатися можна до приймальних відділень за адресами:

  • вул. Сім’ї Ідзиковських, 3
  • пр-т Миколи Бажана, 12А

А також до контакт-центру за телефонами:

  • 044 495 2 888
  • 050 495 2 888
  • 097 495 2 888

Психологічна допомога

В Охматдиті працюють мобільні бригади “Червоного хреста”.

На територію не пускають, йде розбір завалів. Якщо ви психолог і готові долучитися до груп психологічної допомоги, зв'яжіться за контактами:

0 50 385 79 61, Олена Онупрієнко керівниця психологічної служби Охматдиту.



Фото: libkos

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Опубліковано: 08 липня 2024
охматдет ракетний обстріл
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