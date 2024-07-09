“Ми відновлюємо свою квартиру в Києві після “прильоту” – Мешканка будинку на Татарці – про ракетний удар, ремонт, компенсації

Кілька років тому мешканка Києва Євгенія Нємкова придбала стару квартиру "сталінці" на Татарці і почала робити в ній ремонт

У квітні цього року оселя Євгенії постраждала внаслідок прильоту ворожої російської ракети. Але Євгенія не зупинила ремонт, і наразі процес вже близький до завершення.

Розпитали Євгенію про те, як вона відновлює свою квартиру після "прильоту" поряд і як отримати допомогу у відбудові.

Про обстріл

Євгенія Нємкова

"Приліт був досить серйозний, - пригадує Євгенія, - тому що ракета, яка, скоріше за все, була збита нашими ППО, впала приблизно у 30-40 метрах від вікна нашої спальні. "Помираючи", вона трохи протягла на своєму двигуні, і впала на кільце на початку вулиці Нагірної – між сквером та двома будинками. Уламки розлетілися у різні боки, і ми добре відчули вибухову хвилю.

Тепер ми точно знаємо, що це таке: виявляється, хвиля наділена властивістю оминати будинки та заходити ніби з різних боків.

У нашому будинку вона потрапила у систему вентиляції. У ванні у нас було декілька люків з керамічної плитки, які тримались на магнітах, і від ударної хвилі вони повилітали. У самій ванній один з цих люків впав та розбився, пішла тріщина по піддону, це додало додаткового клопоту у ремонті", – розповідає Євгенія.

Вона пригадує, що ударна хвиля від вибухів добряче труханула весь будинок, і у деяких місцях на стиках гіпсокартону з’явилися тріщини.

"Та нам пощастило, що наш будинок старого типу, “сталінка”, і тримається на металевих перекриттях, - продовжує Женя, - із самою конструкцією нічого страшного не сталося, єдине, що у тих мешканців, хто ставив пластикові вікна, що тримаються на піні, їх повигинало повністю всередину.

У нас вікна дерев’яні, але тут є свої плюси й мінуси: вони досить важкі, тому вибухова хвиля змогла посунути одне з вікон на 3-4 сантиметри, і через це воно посунуло всю штукатурку, яка вже була зроблена навколо нього. Ну, і звичайно уламки пробили скло у декількох місцях, щось пішло у стелю та стіни, також було розбите скло у кімнаті".

Мешканці квартири у цей час встигли вибігти лише у коридор:

"У нашому будинку є укриття на нульовому поверсі, але, на жаль, ми туди не встигли дійти. Коли почули перші вибухи, які донеслися з Подолу – встали, та перемістилися у коридор, а буквально за п’ятнадцять секунд стався той самий приліт до нас.

Врятувало те, що ми дотримувалися правила “коридор плюс дві стіни"

Жах оминув стороною, найголовніше – залишилися живі й ніхто не постраждав, хоча квартира, де вже майже завершувався ремонт, зазнала пошкоджень.

"Перш за все, ми, звичайно, видихнули, - продовжує свою розповідь мешканка квартири, - потім, коли вже скінчилася тривога, вийшли у двір подивитися на наслідки того, що сталося. Люди залишали сховища, прибула поліція та пожежники, тому що у будинку поруч, у одній з квартир розпочалася пожежа. Після ліквідації її наслідків той будинок й досі довго залишався залитий водою, там сохнуть дерев’яні перекриття, у деяких квартирах вставляються вікна.

Одразу після того, як все сталося, нам дуже хотілося почати прибирання, ми планували максимально швидко взяти машину та поїхати в “Епіцентр”, купити плівку, щоб забити вікна разом з сусідами. Але за встановленими правилами ту територію, куди прилетіло, перекривають, тому наші автівки, що знаходилися у дворі, ніяк виїхати звідти не могли. Нас, по суті, не випускали, бо на місці працювали сапери, пожежники, поліція".

Як зафіксувати пошкодження і отримати компенсації після прильоту

У своєму блозі Євгенія навіть написала щось на кшталт гайду "що робити з ремонтом якщо вам трохи прилетіло". Євгенія розповідає, як відбувалася фіксація наслідків удару і що вони робили далі:

"У перший день поліцейські обходили будинок, відвідуючи кожного власника квартири і оформлювали протокол того, що сталося, фіксували збитки, збирали підписи, потім опитували свідків.

Сміття, яке залишилося після руйнування, можна підмітати, але більш глобально нічого робити не рекомендується, бо відразу після візиту поліцейських можна подати заявку на відшкодування збитків у “Є-Відновлення” або “Дію”. Хто не користується “Дією” – можуть подати заявку у ЦНАП. Оскільки у нашому будинку проживають багато людей літнього віку, то більшість так і вчинили.

У ЦНАПі організовують виїзну комісію, яка працює неподалік місця, де стався приліт. У нашому випадку це була школа, що знаходиться поруч. На мій погляд, “Дії” достатньо, щоб все оформити за п’ятнадцять хвилин, не виходячи з дому.

Зранку також приїхали волонтери, які безкоштовно роздавали плівку та планки до неї, щоб люди могли закрити вікна, адже це була середина весни, і було ще досить холодно. Загалом на місці працювало декілька волонтерських груп, серед них “Гуртум”, вони допомагали людям прибирати: виносили пошкоджені та зруйновані вікна, сміття, а вже наступного дня нам привезли будівельний контейнер для вивезення сміття, за що ми дуже вдячні комунальним службам".

Подальший процес оформлення допомоги відбувається не так швидко: “Дія” періодично надсилає повідомлення про наступний етап, який має статися після того як ви зареєстрували заявку. Через тиждень-два з районної адміністрації телефонує представник, який повідомляє, що вас відвідає комісія, яка оцінить збитки.

Що важливо знати: до прибуття цієї комісії бажано наслідки прильоту не ліквідовувати, бо вона має зафіксувати ці збитки, і тоді представники комісії зможуть подати вашу заяву на відшкодування.

Євгенія ділиться набутими лайфхаками:

"Якщо ви вже ліквідували наслідки, приміром, у вас вибило вікно, а ви його встановили за допомогою майстрів (а біля таких місць постійно ходить багато добровольців, які пропонують свої послуги зі швидкого встановлення), комісія не зможе оцінити, що у вас було до цього, і, відповідно, на відшкодування вони подати вас не зможуть. У такому випадку вони рекомендують зберігати чеки з сумою, яку ви заплатили майстру за встановлення вікна, і, можливо її вам згодом повернуть. Але, знову ж таки, коли буде прийняте відповідне законодавство.

Комісія має вам озвучити та прислати попередній розрахунок – яку суму ви можете очікувати у результаті їхньої роботи. У них встановлені фіксовані параметри: один квадратний метр відкосу вікна коштує у районі тисячі гривень, а квадратний метр заміни вікна коштує орієнтовно біля п’яти тисяч гривень. Відповідно, вимірявши вікно, представники комісії визначають яку суму за наслідками збитків ви маєте за нього отримати".

Про ремонт і відновлення

Після “прильоту” Євгенія не полишила ідею доробити ремонт, навпаки, це стало своєрідною справою принципа.

“Є таке відчуття, що останнім часом ми щось робимо наперекір. Наперекір логіці, якимось думкам про безпеку тощо. Ми збираємо сили і продовжуємо це робити далі. Певною мірою, це вже справа принципу, з іншого боку – ми робимо маленькі справи, які можемо довести до кінця, і це нас якимось чином радує і мотивує жити далі. Ми розуміємо, що не можемо якимось чином впливати на політику, чи на терміни закінчення війни, але можемо щось робити власними руками, і нам це дозволяє триматися на плаву.

По-друге, у будь-якому випадку людям хочеться жити у затишку, і навіть на прикладі нашого будинку я помічаю, що особливо після прильоту ти переосмислюєш, чи хочеш ти так жити далі, у таких умовах.

У нашому під’їзді найближчим часом ми плануємо замінити вхідні двері і зробити на першому поверсі ремонт, щоб мати красиву вхідну групу, тому що і до прильоту вона виглядала якось “по-радянському”, а після – взагалі виглядає жалюгідно", – каже вона.

Своєрідна група підтримки Євгенії перебуває у коментарях до її постів у блозі. "Планую поставити у ванній зелені рослини і подивитися, як довго вони зможуть жити при штучному освітленні. Можливо маєте на думці якісь волого та тіньолюбиві", - запитала вона у одному з постів. Коментарі не змусили себе довго чекати.

"У коментарях дуже багато рекомендують, - погоджується дівчина, - багато людей описують свій власний досвід, який їм допоміг, наприклад, відгукнулися не лише з приводу зелених рослин, у особистих повідомленнях мені написала людина, яка допомогла придумати, як відновити пошкоджений піддон, аби не платити величезні гроші. Так я дізналася, що існують епоксидні клеї, або герметики, завдяки яким можна все відновити і не витрачати 180 доларів. Таке відбувається регулярно, пишуть люди, які діляться особистим досвідом, або розповідають, що наш досвід використовують для себе”.

Завдяки людям з коментарів Євгенії віддали два мішки плитки для балконів – саме такої їй не вистачало. “Або пишуть підписники і діляться своїми світлинами як зробили ремонт надихаючись нашими ідеями”, – каже вона.

Наразі ремонт у “сталінці” завершено на 85%, а якщо говорити про ліквідацію наслідків “прильоту”, це приблизно на 90%. “Нам залишилося придбати гіпсове обрамлення і наклеїти його, як воно було до цього", – каже Євгенія.

Нещодавно господарка квартири на Татарці вже завершила облаштовувати ванну кімнату, про що так само звітувала у своєму блозі. Залишилось доробити вітальню та кухню. У кухні виявилося роботи найбільше, бо її ще треба замовити, а це зазвичай забирає більшу частину бюджету. Ну і, через нещодавній приліт ракети процес трохи загальмувався, бо треба було вже ремонтувати те, що зазнало пошкоджень.

Фото: stalinka.tatarka