Гурт “Океан Ельзи” випустив пісню “Мукачево”: дивіться кліп

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Наталія Габрух
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Гурт “Океан Ельзи” випустив пісню та кліп “Мукачево”. Це перший сингл нового альбому гурту.

“Мукачево” — дуже дорога і, без перебільшення, особлива пісня для мене. Вона про межу між “бути” і “здаватись”, між чужою вигадкою і твоєю реальністю, між тим, яким тебе малюють інші і тим, ким ти, насправді, був і є”, — зазначає лідер гурту Святослав Вакарчук.

За його словами, хоча пісня звучить як автобіографічна, вона — про всіх нас. Слухаючи її, кожен може знайти себе, згадати чи усвідомити свої “Мукачево”, “Львів” чи “Поділ”.

Пісня доступна на стрімінгових платформах за посиланням.

Фото: facebook.com/okeanelzyofficial

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Опубліковано: 17 вересня 2024
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