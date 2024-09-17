Гурт “Океан Ельзи” випустив пісню “Мукачево”: дивіться кліп

Гурт “Океан Ельзи” випустив пісню та кліп “Мукачево”. Це перший сингл нового альбому гурту.

“Мукачево” — дуже дорога і, без перебільшення, особлива пісня для мене. Вона про межу між “бути” і “здаватись”, між чужою вигадкою і твоєю реальністю, між тим, яким тебе малюють інші і тим, ким ти, насправді, був і є”, — зазначає лідер гурту Святослав Вакарчук.

За його словами, хоча пісня звучить як автобіографічна, вона — про всіх нас. Слухаючи її, кожен може знайти себе, згадати чи усвідомити свої “Мукачево”, “Львів” чи “Поділ”.

Пісня доступна на стрімінгових платформах за посиланням .

Фото: facebook.com/okeanelzyofficial