Український фотограф Костянтин Ліберов здобув французьку премію для військових кореспондентів
Український фотограф Костянтин Ліберов здобув французьку премію для військових кореспондентів.
Про це повідомили на сайті премії.
Ліберов став лавреатом престижної французької премії Bayeux Calvados-Normandy Award, яку щороку присуджують воєнним кореспондентам з усього світу. Фотограф переміг у категорії "Фото" з серією знімків "Війна в Україні. Біль, відчай та надія", яку відзначили за результатами відкритого голосування глядачів. Окрім цього, фотограф посів друге місце за вибором журі в тій самій категорії.
“Це велика честь і неймовірне досягнення — як особисте, так і для української військової фотографії загалом. Завдяки цій перемозі ми продовжуємо виконувати нашу місію — висвітлювати боротьбу України та показувати правду всьому світу”, — зазначив Костянтин Ліберов.
Премія Bayeux Calvados-Normandy Award була заснована у 1994 році, коли відзначали 50-річчя висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни. Серед її лауреатів — представники провідних світових ЗМІ, таких як Associated Press, Reuters, BBC, CNN та Le Monde.
У 2024 році, крім Ліберова, відзначили кореспондентів з серіями знімків з Гази, що відображають реалії конфлікту в цьому регіоні.
У 2022 році премію отримали журналісти Мстислав Чернов і Євген Малолєтка за серію фотографій із Маріуполя, тимчасово окупованого російськими військами.
Фото: Костянтин Ліберов. Фото із серії “Війна в Україні. Біль, відчай та надія; пресслужба Libkos.