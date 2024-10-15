Український фотограф Костянтин Ліберов здобув французьку премію для військових кореспондентів.

Про це повідомили на сайті премії.

Ліберов став лавреатом престижної французької премії Bayeux Calvados-Normandy Award, яку щороку присуджують воєнним кореспондентам з усього світу. Фотограф переміг у категорії "Фото" з серією знімків "Війна в Україні. Біль, відчай та надія", яку відзначили за результатами відкритого голосування глядачів. Окрім цього, фотограф посів друге місце за вибором журі в тій самій категорії.

“Це велика честь і неймовірне досягнення — як особисте, так і для української військової фотографії загалом. Завдяки цій перемозі ми продовжуємо виконувати нашу місію — висвітлювати боротьбу України та показувати правду всьому світу”, — зазначив Костянтин Ліберов.

Премія Bayeux Calvados-Normandy Award була заснована у 1994 році, коли відзначали 50-річчя висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни. Серед її лауреатів — представники провідних світових ЗМІ, таких як Associated Press, Reuters, BBC, CNN та Le Monde.

У 2024 році, крім Ліберова, відзначили кореспондентів з серіями знімків з Гази, що відображають реалії конфлікту в цьому регіоні.

У 2022 році премію отримали журналісти Мстислав Чернов і Євген Малолєтка за серію фотографій із Маріуполя, тимчасово окупованого російськими військами.

Фото: Костянтин Ліберов. Фото із серії “Війна в Україні. Біль, відчай та надія; пресслужба Libkos.