Військовий з Тернополя створив найбільший ягідний кооператив в Україні та відкрив “Сокарню”: ось його історія

Військовий Василь Мартюк створив найбільший ягідний кооператив в Україні та відкрив “Сокарню”.

Про це йдеться в матеріалі veteran.com.ua.

Після демобілізації у 2015 році Василь Мартюк отримав два гектари землі, як учасник бойових дій, і постало питання, що з нею робити – віддати в оренду аграрній компанії або самому почати цю діяльність. В результаті він вирішив закласти ягідні насадження, і таким чином створити невеликий ягідний бізнес – фермерське господарство “Фама”.

Поштовх до створення кооперативу дала компанія, в якій працював Василь Мартюк.

“Ми вирішили підтримати створення ягідного кооперативу “Файна поляна”, бо таке об’єднання має багато переваг. Якщо фермер працює один та самостійно вирощує ту чи іншу ягоду, він стикається з великою кількістю проблем. Необхідно купувати добрива, засоби захисту, витрачати значну кількість коштів на логістику. А якщо об’єднатися з іншими фермерами, можна отримати “ефект масштабу”, — каже Василь Мартюк.

Наразі ”Файна поляна” працює на території двох областей – Тернопільської та Івано-Франківської і охоплює сім об’єднаних територіальних громад і більше 30 населених пунктів. Це найбільший ягідний кооператив в Україні.

“До кооперативу входить більше 100 сімейних ягідних господарств і з кожним роком кількість членів кооперативу зростає. В кооперативі є власні виробничі потужності із глибокої заморозки сировини, сортувальні лінії та склади зберігання готової продукції на 300 тонн”, — зазначає Василь Мартюк.

З початком повномасштабного вторгнення росії Василь дознався до ЗСУ. Зараз він продовжує військову службу та виконує завдання на південному фронті Запорізької та Донецької областей. Управління бізнесом перебрала на себе дружина Мар’яна.

Згодом фермерське господарство “Фама” отримало грант від Українського ветеранського фонду на створення цеху з переробки плодово-ягідної продукції під назвою “Сокарня”.

“Вартість обладнання повної лінії по виготовленню соку коштувала більше 80 тис. євро. Це дуже велика сума для нас, тому ми вирішили подати заявку на конкурс “Варто” від Українського ветеранського фонду. Нам надали 1,5 млн грн — це менше половини необхідної суми, тому залучали і власні заощадження. Грант витратили на придбання частково пресу і пастеризатора”, — додає Василь Мартюк.

Він зазначає, що сік від “Сокарні” не містить води, консервантів, барвників, ароматизаторів, цукру чи будь-яких інших добавок. Крім того, метод пастеризації, який використовують для консервування, забезпечує максимальне збереження корисних мікро, макроелементів та вітамінів.

“Після завершення війни хочемо продовжити розвиток фермерського господарства, і, зокрема, напрямок переробки, розширювати асортимент, можливо, посадити невеликий власний сад з яблуками та грушами. Крім того, потрібно масштабувати кооператив та хотілося б передати наш досвід іншим регіонам”, — каже Василь Мартюк.

Фото: veteran.com.ua