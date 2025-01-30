Японському волонтеру, який безкоштовно годує харків'ян, подовжили дозвіл на перебування в Україні

76-річний японський волонтер Фумінорі Цучіко 27 січня отримав дозвіл на продовження перебування в Україні ще на три місяці.

Про це повідомив “Суспільному” його друг і супровідник Андрій Кудінов.

За його словами, процес оформлення тривав лише 15 хвилин. Минулого тижня документи могли оформити швидше, але Цучіко захворів. Міграційна служба Харківської області швидко вирішила всі питання, попри мовний бар’єр.

"Конфлікт повністю вичерпаний. Черг не було, консультанти детально пояснили, які документи потрібні", — розповів Кудінов.

Протягом цих трьох місяців Цучіко має отримати візу D-10, необхідну для оформлення посвідки на проживання в Україні. Для цього він має виїхати за кордон, найімовірніше, до Польщі.

Кудінов також пояснив, що Цучіко не міг самостійно оплатити поїздку, оскільки це не відповідало б умовам використання благодійних коштів, які він отримує від японців. Через це друг волонтера взяв на себе витрати на переїзд та проживання.

Головна спеціалістка сектору зв’язків із громадськістю ГУ Державної міграційної служби в Харківській області Дарина Гордієнко підтвердила, що японському волонтеру подовжили строк перебування та пояснили наступні кроки для оформлення посвідки на проживання.

Нагадаємо, що 18 січня Фумінорі повідомив, що він ризикує втратити можливість законного перебування на території України.

Раніше ми писали, що японський волонтер Фумінорі Цучіко , який відкрив безплатне кафе в Харкові, може покинути Україну. Це пов’язано з тим, що Державна міграційна служба не видає йому посвідку на проживання.

Нагадаємо, що перше безкоштовне кафе японець відкрив у 2023 році. Заклад запрацював на Салтівці, найбільш постраждалому районі у Харкові.

У червні 2022 року Фумінорі Цучіко приїхав з Японії до України та жив у харківському метро, щоб підтримати містян, які переховувалися від російських обстрілів. Потім він він допомагав городянам продовольством і зрештою вирішив безкоштовно годувати їх гарячими обідами.

У листопаді 2024 року стало відомо, що японець відкрив друге безкоштовне кафе у Харкові . Заклад запрацював на Салтівці, аби безкоштовно годувати харківʼян, які потребують підтримки.

Фото: “Українська правда”, Олег Синєгубов, Суспільне Харків/Валерія Ємець, “Рубрика”