Японський волонтер, який безкоштовно годує харків'ян, може покинути Україну: причина

Японський волонтер Фумінорі Цучіко, який відкрив безплатне кафе в Харкові, може покинути Україну. Це пов’язано з тим, що Державна міграційна служба не видає йому посвідку на проживання.

Про це Фумінорі Цучіко написав у соцмережах.

Він зазначив, що не може потрапити на прийом до територіального органу Державної міграційної служби в Харкові та отримати посвідку на проживання.

“Я багато разів звертався до міграційної служби в Харкові, але вони мене не приймають. Коли я жартома запитав, чи це через те, що я не даю хабарів, співробітник просто посміхнувся”, — пише японець.

Він заявив, що наступного тижня планує піти та спробувати заплатити близько 1000 доларів.

“Це країна, де можливо все. Три роки я займаюсь волонтерською діяльністю в Харкові, і ось результат”, — зазначив Фумінорі.

За його словами, йому доведеться припинити волонтерство та виїхати за межі країни, якщо він не отримає посвідку на тимчасове проживання до кінця наступного тижня.

Нагадаємо, що перше безкоштовне кафе японець відкрив у 2023 році. Заклад запрацював на Салтівці, найбільш постраждалому районі у Харкові.

У червні 2022 року Фумінорі Цучіко приїхав з Японії до України та жив у харківському метро, щоб підтримати містян, які переховувалися від російських обстрілів. Потім він він допомагав городянам продовольством і зрештою вирішив безкоштовно годувати їх гарячими обідами.

У листопаді 2024 року стало відомо, що японець відкрив друге безкоштовне кафе у Харкові . Заклад запрацював на Салтівці, аби безкоштовно годувати харківʼян, які потребують підтримки.

Фото: “Українська правда”