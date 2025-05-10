Таню Муіньо зняла ще один кліп для Sevdaliza: над ним працювала україно-грузинська команда

Українська режисерка Таню Муіньо зняла новий кліп для нідерландської співачки іранського походження Sevdaliza.

Відео на трек HEROINA, записаний у дуеті з аргентинською артисткою La Joaqui, зняли в Тбілісі, а до його створення долучилася низка українських фахівців, пише DTF Magazine.

Відео є маніфестом тілесності як прояву свободи, а не об’єктивації. У центрі уваги — підтримка жінок, ЛГБТК+ спільноти, іммігрантів і біженців.

Над стилістикою й креативною концепцією відео працювала українка Маргарита Шекель. За її словами, у кліпі з’являються переосмислені образи богинь із тексту пісні: Афродіта, Сарасваті, Анахітоб, Мама Кілья, Анайдея. Команда створила для них сучасні втілення: богиню-біженку, мілітарі-богиню, богиню гендерфлюїдності тощо.

Один із найвиразніших образів у відео — весільна сукня з 20 військових рюкзаків вагою 25 кг, створена китайським дизайнером aojierou. Ще одну сукню — 3D-вбрання від шанхайського бренду weiræn — збирали вручну як конструктор в останній день перед зніманням.

У стилізації використали речі українських брендів: Anoeses, Zhilyova, Denis Klimanskiy, Sasha Zayats і Nedbass.

Режисеркою відео стала Таню Муіньо, оператором — її постійний колега Микита Кузьменко. Разом вони раніше знімали кліпи для Dua Lipa, Гаррі Стайлза, Cardi B і Ленні Кравіца. Хореографією займалася українка Марина Кущова. Вона також працювала з Муіньо над відео Ленні Кравіца TK421.

Продакшен-дизайнеркою HEROINA стала артдиректорка Олена Гаджилова. Вона створила велику металеву конструкцію у вигляді підбора, у якій Sevdaliza з’являється на початку кліпу.

Дизайн нігтів артистки створила українська нейл-майстриня Chummy Nails.

Раніше ми писали, що Таню Муіньо поставила сценічний виступ українських представниць на Євробаченні 2024 — alyona alyona & Jerry Heil.

Фото: кадр із кліпу, DTF Magazine