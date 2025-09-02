Анна Вінтур оголосила свою наступницю — Vogue очолить Хлоя Маль
Журналістка й письменниця Анна Вінтур оголосила, що новою головною редакторкою американського Vogue стане 39-річна Хлоя Маль. Вона відповідатиме за креативний та редакційний напрями видання.
Хлоя Маль — дочка акторки Кендіс Берген і французького режисера Луї Маля.
Вона приєдналася до Vogue 2011 року як редакторка, пізніше працювала над спецпроєктами. З осені 2023 року, коли вона очолила сайт Vogue.com, його прямий трафік подвоївся.
“Я рада, що Vogue вже сформував мене, а тепер я рада, що зможу формувати Vogue”, — прокоментувала Маль.
Анна Вінтур, яка була головною редакторкою американського Vogue понад 36 років, зазначила, що з нетерпінням чекає на продовження співпраці.
Вінтур продовжить керувати всіма глобальними брендами Condé Nast, зокрема Vogue, Wired, Vanity Fair, GQ, Glamour, Tatler, Allure, а також братиме участь у Vogue World — міжнародному заході, який журнал проводить із 2022 року.