Анна Вінтур оголосила свою наступницю — Vogue очолить Хлоя Маль

Журналістка й письменниця Анна Вінтур оголосила , що новою головною редакторкою американського Vogue стане 39-річна Хлоя Маль. Вона відповідатиме за креативний та редакційний напрями видання.

Хлоя Маль — дочка акторки Кендіс Берген і французького режисера Луї Маля.

Вона приєдналася до Vogue 2011 року як редакторка, пізніше працювала над спецпроєктами. З осені 2023 року, коли вона очолила сайт Vogue.com, його прямий трафік подвоївся.

“Я рада, що Vogue вже сформував мене, а тепер я рада, що зможу формувати Vogue”, — прокоментувала Маль.

Анна Вінтур, яка була головною редакторкою американського Vogue понад 36 років, зазначила, що з нетерпінням чекає на продовження співпраці.

Вінтур продовжить керувати всіма глобальними брендами Condé Nast, зокрема Vogue, Wired, Vanity Fair, GQ, Glamour, Tatler, Allure, а також братиме участь у Vogue World — міжнародному заході, який журнал проводить із 2022 року.