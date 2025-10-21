На HBO Max виходить фільм про журналіста, вбитого росіянами в Україні

На стримінговій платформі HBO Max 22 жовтня виходить документальний короткометражний фільм HBO «Озброєний лише камерою: життя і смерть Брента Рено», знятий Крейґом Рено та Брентом Рено. Про це повідомили в компанії Warner Bros. Discovery.

13 березня 2022 року режисера Брента Рено було вбито російськими військовими — він став першим американським журналістом, який загинув, висвітлюючи війну в Україні.

Брент Рено

Його молодший брат і колега Крейг Рено забрав тіло Брента та його останні записи з України й привіз їх до рідного дому в Арканзасі. Поки триває подорож Брента до місця його останнього спочинку, фільм розповідає про роки, які брати провели, працюючи у найнебезпечніших гарячих точках світу.

Фільм знято у стилі vérité (від фр. cinéma vérité — «кіно правди»). Він містить вражаючі кадри репортажів братів із різних куточків світу, зокрема з Іраку, де вони перебували разом з Національною гвардією Арканзасу; з Гаїті після землетрусу 2010 року; з Сомалі, де тривала війна; та останні зйомки Брента після його прибуття в Україну. Попри те, що Брент був свідком руйнівних втрат і страждань, він безстрашно висвітлював події з передової, водночас із глибоким співчуттям фіксуючи їхній вплив на цивільних людей.

«Озброєний лише камерою: життя і смерть Брента Рено» присвячений самому Брентові та всім журналістам, які використовують свої камери як інструмент правди й розуміння у світі, де професія репортера стає однією з найнебезпечніших.

Світова прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі SXSW, де він отримав приз глядацьких симпатій у номінації документальних короткометражних фільмів.

Фото: Warner Bros. Discovery