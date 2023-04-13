Український стартап Zeely отримав $1 млн інвестицій

Український ШІ-стартап Zeely, який допомагає малому бізнесу створювати і просувати сторінки в соцмережах, залучив $1 млн інвестицій.

Про це повідомляє TechCrunch.

Стартап залучив інвестиції від українських фондів Vesna.Capital, ZAS Ventures та Angel One Fund, а також білоруського Imaguru Ventures. До того ж у Zeely інвестували бізнес-ангели Мурат Абдрахманов (інвестор Udemy) й Адріан Дж. Сливоцький (партнер Oliver Wyman).

Zeely планує використати інвестиції на інтеграцію з TikTok та платіжними системами, а також розширить свої можливості за допомогою ШІ. У стартапі зазначають, що цьогоріч вони матимуть коефіцієнт рентабельності інвестицій — 3 мільйони доларів.

Zeely — це мобільний застосунок, який дає змогу малим підприємствам стартувати з онлайн-продажами. З його допомогою можна побудувати вебстор і за декілька хвилин запустити промо на Facebook, Instagram, Google та TikTok за допомогою штучного інтелекту.

Раніше ми писали, що український додаток Headway став застосунком дня в США.

Фото: Дмитро Самойлюк