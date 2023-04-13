Українська студія archimatika стала третьою в конкурсі на проєкт готелю в Таллінні

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Ірина Маймур
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Проєкт готелю Astmes від українського архітектурного бюро archimatika став третім на міжнародному конкурсі в Таллінні.

Про це команда бюро повідомила в соцмережах.

Українці розробляли проєкт разом із естонським бюро Sirkel & Mall.

Готель проєктували на місці покинутої 3-поверхової будівлі. Вона була істотно нижчою за три інші будівлі по кутах перехрестя. Архітектори мали візуально вирівняти ріг вулиці. Для цього частину готелю, що виходить на семиповерхову «панельку», зробили з семи поверхів. А фрагмент навпроти триповерхової забудови – у вигляді східчастої споруди, що «спускається» й урівноважує висотність забудови, пише The Village.Україна.

Через це, зазначають у виданні, в деяких місцях будівлю зробили вужчою. Однак лише там, де це не шкодить плануванню.

Також архітектори звільнили простір перед готелем і облаштували там зупинку для таксі й господарський майданчик.

Раніше ми писали, що харківська архітекторка Ольга Клейтман розробила проєкт реконструкції частини набережної Дніпра в Черкасах.

Фото: archimatika

Опубліковано: 13 квітня 2023
archimatika
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