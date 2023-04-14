Заснований українцем стартап Solana випустив криптосмартфон. Для чого він потрібен

Блокчейн-компанія Solana, заснована українцем Анатолієм Яковенком випустила криптосмартфон Saga. Його презентували у Сан-Франциско, повідомляє Decrypt.

Базова ціна Saga — $1000. Це як і вартість найновішої на сьогодні моделі iPhone 14 Pro, яка у США коштує від $999.

Saga має 6,67-дюймовий OLED-дисплей з частотою 120 Гц, 12 ГБ оперативної памʼяті, накопичувач на 512 ГБ та 50-мегапіксельну основну камеру.

Для чого потрібен криптосмартфон

Saga інтегрований з блокчейном Solana. Завдяки цьому можна здійснювати зі смартфона блокчейн-транзакції та керувати цифровими активами, такими як токени й NFT. Ключі шифрування зберігаються у самостійно розробленому сховищі Seed Vault.

За допомогою програми-гаманця, як-от Phantom або Solflare можна підписувати транзакції в мережі Solana одним дотиком сенсора, а також час від часу введенням PIN-коду.

“Незважаючи на помилки та несправності, транзакції з криптовалютою та NFT у Solana Saga здаються більш інтуїтивно зрозумілими, ніж використання веб-гаманця. Робота з криптоактивами на мобільних пристроях зазвичай викликає розчарування, але UX Saga, безсумнівно, є кроком вперед”, – зазначають в огляді Decrypt.

Децентралізовані програми будуть доступні в спеціальному магазині Solana dApp Store. Серед них — NFT-маркетплейс Magic Eden, агрегатор пропозицій про обмін криптовалюти Juniper і додаток StepN.

“Налаштувати гаманець і почати тут відносно просто завдяки простому процесу реєстрації, і за лічені хвилини я обміняв USDC на Solana (SOL) через програму-агрегатор обміну Jupiter і купив NFT через ринок Tiexo. Я зробив фотографію серед хаосу на Таймс-сквер, а потім негайно викарбував її як NFT через програму Minty Fresh”, – йдеться у огляді журналіста Decrypt.

Криптосмартфон вже доступний для людей, які зробили попереднє замовлення, а нові замовлення стартують 8 травня.

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Фото: Saga