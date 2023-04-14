На Подолі відкрився простір Trip:Tych з українськими нішевими парфумами

У готелі Bursa на Костянтинівській відкрили простір Trip:Tych з українською нішевою парфумерією. Там можна купити парфуми й підвіски з парфумами, пише The Village.Україна.

Інтер’єр для простору обрали мінімалістичний. Для його облаштування використали дерево, метал і прозорі панелі.

Парфуми бренду виготовляють в Україні, проте більшість інгредієнтів для них привозять з-за кордону.

Окрім парфумованої води, Trip:Tych створює тверді парфуми і спеціальні картриджі, які можна змінювати, коли закінчується попередній. Для картриджів бренд виготовляє багаторазові флакони із підвісками. Їх можна носити на шиї, руці або сумці.

Раніше підвіски виготовляли з авіаційного алюмінію за технологією для виробництва ювелірних прикрас. Нині такі флакони є з латуні із позолотою, латуні з нікелем і повністю срібні. До флаконів пропонують прозорі кофри.

Перший аромат парфумів бренду Nenuphar є у трьох різних інтерпретаціях (із більш свіжим і більш солодким ароматом). До літа Trip:Tych планує випустити другий аромат «про трансформацію, пізнання себе, процес зростання особистості», розповіла The Village Україна креативна директорка Анна Гончарова.

Крім того, незабаром бренд презентує нові прикраси — браслет на резинці й велику прикрасу на шию, та працює над лінією для дому.

Адреса: вул. Костянтинівська, 11

Режим роботи: 10:00–19:00 (середа–п’ятниця); 11:00–19:00 (субота–неділя)

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