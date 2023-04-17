Українці створили розширення для браузера, яке дерусифікує контент: як воно працює

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Ірина Маймур
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Українці розробили розширення для браузера stopRU. З його допомогою можна фільтрувати російський контент в YouTube.

Про це повідомляє ITC.

stopRU вмикається щоразу, коли користувач заходить на YouTube. Розширення аналізує назви відео, описи й канали та перевіряє їх на наявність виключно російських (ё, ъ, ы, э) і українських (ґ, є, і, ї) літер. Якщо там є російські і відсутні українські букви — відео вважається російським.

Як саме виглядає робота розширення stopRU:

  • на головній сторінці для російських відео за замовчуванням відкривається меню, що випадає, й обирається пункт «Не цікавить». До того ж у налаштуваннях можна вибрати інші дії для відповідних відео, зокрема обрати пункт «Не рекомендувати канал» чи просто виділяти відео без жодних дій;
  • на сторінці результатів пошуку російські відео затемнюють. У налаштуваннях можна змінити дії розширення;
  • на сторінці «Популярне» російські відео також затемнюють. Так само у налаштуваннях можна змінити дії розширення;
  • на сторінці перегляду відео розширення аналізує рекомендовані ролики в правій частині екрана. Для російських відкривається меню, що випадає, та обирається пункт «Не цікавить». Також є опції виділяти відео без жодних дій чи вибирати в меню пункт «Не рекомендувати канал». Змінити дії розширення можна в налаштуваннях.

Розширення для браузера stopRU є безкоштовним.

Раніше ми писали, що заснований українцем стартап Solana випустив криптосмартфон.

Фото: stopRU, Christin Hume/ Unsplash

Опубліковано: 17 квітня 2023
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