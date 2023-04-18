«Епіцентр» відкрив мережу хімчисток «Мультисервіс»: які послуги надаватимуть

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Ірина Маймур
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Компанія «Епіцентр К» запустила спеціалізовану мережу «Мультисервіс». Вона надає послуги професійної хімчистки одягу, взуття, подушок і текстилю.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Окрім екочистки, на кожній точці «Мультисервісу» можна замовити послуги з прання та прасування, ремонту одягу і взуття, відновлення кросівок та шкіряних сумок, а також виготовлення ключів у пункті «КлючМайстер».

У майбутньому хочуть запустити точки чистки та ремонту одягу і взуття по всій мережі «Епіцентр». Далі компанія вийде на зовнішні локації.

Перші точки вже запрацювали в оновлених ТЦ «Епіцентр» в Івано-Франківську та на вулиці Полярній у Києві. Скоро відкриють ще чотири локації. Площа кожної точки становитиме біля 50 кв. м.

Раніше ми писали, що EVA запустила власну кур’єрську службу в Києві.

Фото: «Епіцентр»

Опубліковано: 18 квітня 2023
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