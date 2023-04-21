Заряджається 5 годин та проїжджає більше 100 кілометрів: Львівський музикант власноруч виготовляє електромобілі

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Валерія Гуржий
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Львівський музикант Тарас Земко у вільний від роботи час створює електромобілі. Чоловік вже встиг сконструювати дві автівки.

Про це пише Дрогобич.city.

Свою першу “машину” Тарас Земко виготовив для свого сина. Вона була на трьох колесах з педалями, щоб той, коли був малий, не падав з велосипеда.

Конструюванню машин посприяв й початок карантину – у чоловіка з’явилось більше вільного часу. Понад рік тому він почав роботу над чотириколісною машиною.

Для того, щоб зробити основу для її кузова, використали 90 кг гончарської глини. З неї потім зробили відлив зі скломату (пресоване рубане скловолокно, просочене замаслювачем).

Вартість кузова на той момент склала 800 гривень. Мотор такої чотириколісної автівки має потужність 2 кВт, що дає можливість машині розганятися до 70 кілометрів за годину та везти двох пасажирів. Також авто має акумулятор на 7300 кВт, який заряджається приблизно 5 годин та може проїхати 120 кілометрів.

Тарас Земко каже, якщо працювати щодня, то машину такого типу можна зробити за пів року. Деталі до автівок він здебільшого шукає в інтернеті.

Чоловік вже отримував пропозиції, щоб монетизувати винаходи, проте відмовлявся через невпевненість у перспективах та бюрократичну тяганину.

Раніше ми писали, що інженер Віталій Бризгалов разом зі своєю командою створив дрон Cobra, який можна самостійно скласти за 5 годин без клею, пилу та смоли.

Фото: Дрогобич.city.

Опубліковано: 21 квітня 2023
авто Львів електрокари
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