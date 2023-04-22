Коли Zara, H&M і Bershka відкриють свої магазини в Україні

Міжнародний ритейлер одягу Inditex Group, якому належать популярні бренди Zara, Bershka, Stradivarius, P&B, Massimo Dutti, щомісяця переглядає плани щодо повернення в Україну. І може відкрити свої магазини з серпня по листопад.

Про це Forbes розповів голова Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин, який спілкується з головним офісом Inditex.

«Українська команда Inditex щомісяця обговорює з центральним офісом можливість повернення в Україну і чекає, коли їм нададуть можливість відкритися», –сказав він.

Якщо Inditex прийме рішення про відкриття, то підготовка може початися з липня і займе місяць, каже Гаврюшин. Тоді відкритися торгові точки можуть «у вікні» з серпня по листопад, вважає він.

«Позитивними факторами для повернення ритейлера можуть бути вдалий контрнаступ ЗСУ і зниження інтенсивності та небезпеки обстрілів щонайменше для центру і заходу України влітку», – розповів провідний експерт Colliers Ukraine у галузі торговельної нерухомості Ігор Заболоцький.

Іспанський ритейлер міг відновити діяльність в Україні у березні – квітні 2023 року, однак цього не сталося, розповів один з консультантів на ринку комерційних обʼєктів.

«Всередині компанії є люди, які вважають, що з точки зору безпеки в Україні все ще не дуже добре», – додало джерело Forbes.

Ще один міжнародний ритейлер, який також планував відновити роботу в Україні після Нового року, – шведський H&M, каже голова УРТЦ Максим Гаврюшин посилаючись на слова українських співробітників. Потім шведський ритейлер прийняв рішення відкрити свої українські магазини тільки після закінчення війни, додає він.

«Ми слідкуємо за розвитком подій в Україні, але найвищим пріоритетом для нас є безпека наших колег і клієнтів», – відповіла старша радниця з питань комунікацій H&M Group Анніка Свенссон.

Раніше ми писали, що Zara закрила магазин на Хрещатику .