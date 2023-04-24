Висадили 3 млн квітів: “Добропарк” відкриває сезон тюльпанів

У “ Добропарку ” з 27 квітня по 21 травня триватиме четвертий сезон тюльпанів.

Всього висаджено 3 мільйони тюльпанів, а 136 їхніх сортів розквітнуть саме в цей період, та один з них буде особливим.

Разом із голландськими партнерами розроблено унікальний тюльпановий мікс “Українська мужність”, який символізуватиме незламність, мужність та силу нашого народу. Також всі бажаючі зможуть купити цибулини тюльпанів прямо з поля.

Окрім тюльпанів, у “Добропарку” розробили 6 локацій, серед яких гіацинти, нарциси і крокуси, будуть доповнювати наш квітковий рай.

На території також буде розташовано глемпінг-містечко, фуд-корти та зони для барбекю, купальне озеро, пляж, каруселі та зона розваг, батутний комплекс, водні розваги та активності, переправа на плотах, басейн та алея сакур.

Вартість квитка: дорослий — 200 грн, дитячий — 100 грн, для бійців ЗСУ вхід безкоштовний. Адреса: с. Мотижин, Макарівський район (Житомирська траса, 29 км). Графік роботи: Пн-Нд 09.00 - 20.00.