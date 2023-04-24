У “Дії” тепер можна отримати витяг про несудимість

Відтепер у “Дії” за декілька хвилин можна отримати витяг про несудимість.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наразі послуга вже повністю автоматизована і більше не треба вводити дані вручну. Інформація автоматично підтягуватиметься, якщо дані є в реєстрах.

За його словами, витяг про несудимість щорічно отримує близько 1 млн людей. Тепер це можна зробити це в “Дії” за кілька кліків.

Раніше ми писали , що у “Дії” розпочинається тестування програми “єВідновлення”, за допомогою якої можна буде отримати гроші на ремонт зруйнованого житла.

Фото: «Дія»