У “Дії” тепер можна отримати витяг про несудимість

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Валерія Гуржий
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Відтепер у “Дії” за декілька хвилин можна отримати витяг про несудимість.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наразі послуга вже повністю автоматизована і більше не треба вводити дані вручну. Інформація автоматично підтягуватиметься, якщо дані є в реєстрах.

За його словами, витяг про несудимість щорічно отримує близько 1 млн людей. Тепер це можна зробити це в “Дії” за кілька кліків.

Раніше ми писали, що у “Дії” розпочинається тестування програми “єВідновлення”, за допомогою якої можна буде отримати гроші на ремонт зруйнованого житла.

Фото: «Дія»

Опубліковано: 24 квітня 2023
Дія City
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