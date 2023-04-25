Дивіться список найкращих роботодавців воєнного часу в Україні

Видання Forbes і сайт пошуку роботи Work.ua визначили 50 найкращих роботодавців воєнного часу в Україні.

Було проаналізовано понад 28 000 анкет, водночас співробітники 77 компаній заповнили біля 100 анкет.

«Загальний підсумок: українці стали більше цінувати своїх роботодавців. Це й не дивно: на початку року НБУ оцінював рівень безробіття у 30 %», — зазначають у Forbes.

До десятки кращих роботодавців увійшли:

GENESIS (ІТ) — 3000 співробітників; JTI УКРАЇНА (FMCG) — 800 співробітників; SYNGENTA (АПК) — 532 працівників; EPAM SYSTEMS (IT) — 11 375 працівників; PHILIP MORRIS (FMCG) — 1144 співробітника; CIKLUM (IT) — 2800 працівників; CORTEVA AGRISCIENCE (АПК) — 506 співробітників; INTELLIAS (IT) — 3241 працівників; «УКРАЇНСЬКА ОБОРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ» (МАШИНОБУДУВАННЯ) — 58 000; SOFSERVE (IT) — 9451 працівників.

Найбільше відкритих вакансій серед кращих роботодавців України станом на березень 2023 року — в «Української оборонної промисловості». Їх біля 3500. Серед інших компаній із рейтингу найбільшу кількість кар’єрних можливостей пропонують «Концерн Галнафтогаз» (ОККО) — 454, McDonald’s — 400, SoftServe — 390, МХП — 340, WOG — 300 і «Епіцентр-К» — 216.

46 % опитаних відповіли, що отримують у своїй компанії ринкову зарплату. 20 % заявили, що отримують більше, ніж за аналогічну роботу в інших компаніях, 24 % — що менше. Інші ж не змогли відповісти на це запитання.

Повний список найкращих роботодавців можна переглянути за посиланням.

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