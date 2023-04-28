«Спадщина.UA» на аукціоні продасть відновлену історичну будівлю на Львівщині

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Марія Іващук
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Ініціатива Спадщина.UA, що займається відновленням старих будівель, продасть на аукціоні відновлену історичну будівлю у Львівській області.

Будівля збудована наприкінці XIХ — початку XX століття. Відреставрована командою Спадщина.UA у 2022 році.

“Ми дали їй назву Laboratoria или Manufactura, адже її найкраще застосування - медичні функції, невеличке виробництво з виставковим залом чи адмінбудівля”, – кажуть в організації.

Стартова вартість будівлі – 2 мільйони 950 тисяч гривень. Аукціон проведуть 12 травня, а пропозиції завершать приймати 11 травня, о 20:00.

Спадщина.UA – це ініціатива, яка займається відновленням об’єктів культурної спадщини України, а також занедбаних промислових, громадських, житлових будівель. Однойменний благодійний фонд займався відродженням Тартаківського палацу, Поморянського замку та будівлі товариства “Сокіл” у Бібрці на Львівщині.

Опубліковано: 28 квітня 2023
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