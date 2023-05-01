Завдяки гранту гостомельчанин відновив виробництво автентичних сокир у стилі вікінгів

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Ірина Маймур
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Гостомельчанин Михайло завдяки гранту зміг поновити виробництво автентичних сокир у стилі стародавніх вікінгів.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Данської ради в справах біженців/DRC.

Михайло — власник бренду AncientSmithy. Він власноруч виготовляє автентичні сокири в стилі стародавніх вікінгів. Підприємець має шість виробничих майстерень у різних містах України.

Центральний офіс з основними виробничими потужностями розташований у Гостомелі. Навесні 2022 року через бойові дії його було пошкоджено, а склад із товарів повністю зруйновано. Восени та взимку у зв’язку через відключення електрики команда не могла виконувати замовлення вчасно.

«Завдяки гранту від DRC ми створили комфортні умови для персоналу, зберегли робочі місця, а також дали роботу трьом місцевим жителям з Ірпеня, які теж постраждали від війни. До речі, ми зараз у пошуках талановитих майстрів до нашої команди по всій країні», — розповідає Михайло.

Фінансування Швейцарської агенції розвитку та співробітництва DRC допомогло гостомельському підприємцю покрити витрати на генератор, стабілізатори напруги і новий лазер для роботи по металу.

Раніше ми писали, що Мінцифри пропонує грант у 10 тисяч євро на розвиток власної справи.

Фото: AncientSmithy, Данська рада в справах біженців/DRC

Опубліковано: 01 травня 2023
Гостомель
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