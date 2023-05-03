Uklon запустився в Азербайджані

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Марія Іващук
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Український сервіс виклику таксі Uklon розпочинає роботу на ринку Азербайджану, повідомив співзасновник компанії Uklon Віталій Дятленко.

“Відтепер жителі Баку зможуть користуватися сучасним сервісом для онлайн-замовлення авто”, — написав він.

Сервіс запустився у новій країні у партнерстві з локальним маркетплейсом Umico.

У грудні 2021 року Uklon вийшов на ринок Молдови, проте вже у березні 2022 року роботу сервісу призупинили через початок повномасштабного вторгнення в Україну й проблеми з партнером.

У квітні операційний директор та співзасновник компанії Сергій Смусь сказав, що Uklon запуститься у двох нових країнах.

Опубліковано: 03 травня 2023
Uklon
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