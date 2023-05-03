Uklon запустився в Азербайджані

Український сервіс виклику таксі Uklon розпочинає роботу на ринку Азербайджану, повідомив співзасновник компанії Uklon Віталій Дятленко.

“Відтепер жителі Баку зможуть користуватися сучасним сервісом для онлайн-замовлення авто”, — написав він.

Сервіс запустився у новій країні у партнерстві з локальним маркетплейсом Umico.

У грудні 2021 року Uklon вийшов на ринок Молдови, проте вже у березні 2022 року роботу сервісу призупинили через початок повномасштабного вторгнення в Україну й проблеми з партнером.