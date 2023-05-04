Українська студія YOD Group створила дизайн для ресторану в Opus Tower у Дубаї

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Ірина Маймур
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На першому поверсі будівлі Opus Tower в Дубаї, яку створили Zaha Hadid Architects, відкрили ресторан Sfumato Gastro Atelier.

Українська студія YOD Group реалізувала для нього дизайн.

Засновник закладу — ресторанна компанія OY Hospitality. На її чолі — підприємці Юрій Блоцький та Олексій Коломієць, пише The Village Україна.

Ресторан має головну залу, що відокремлена від лобі мобільними акустичними екранами, а також терасу «з тропічною атмосферою».

Команда студії інтегрувала своє бачення дизайну в уже наявний об’єм з акцентними елементами. В інтер’єрі закладу переважають теплі відтінки з блакитними та рожевими акцентами та натуральні матеріали.

Посередині ресторану розташували круглу мармурову барну стійку. У її центрі розмістили відкриту кухню. Над барною стійкою облаштували інсталяцію до стелі.

Для різного часу доби в ресторані використовують мобільні екрани зонування. Вранці ширми відкривають: так ресторан інтегрують у загальний простір лобі. А ввечері їх закривають, щоби «створити камерну атмосферу та забезпечити комфорт для гостей».

Відомо, що виконавчою шефинею ресторану є українка Альона Солодовніченко. Однак до початку повномасштабного вторгнення рф вона працювала в ресторані «Доктор Живаго» в москві.

Раніше ми писали, що українські студії YOD GROUP і BALBEK BUREAU стали фіналістами міжнародної премії Hospitality Design Awards.

Фото: Max Genrikh, Zaha Hadid

Опубліковано: 04 травня 2023
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