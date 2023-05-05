Алекс Купер відкриває «Ресторани Купера» у Харкові: що це за проєкт

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Марія Іващук
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У Харкові 7 травня на місці ресторану “Молодість” Алекс Купер відкриє заклад “Ресторани Купера”.

Цей проєкт об’єднає меню закладів, які планували відкрити в Харкові до повномасштабного вторгнення: Cooper (бургерна) та Shalom (кафе ізраїльської кухні).

Фото ілюстративне

Також тут залишатимуться найпопулярніші позиції меню ресторану “Молодість”.

“Маю мрію, що проекти: “Шалом”, “Селям” та “Купер” — згодом відкриються як окремі заклади в Ха. А уже зараз ми відкриваємо імпровізований фудхол з хітами наших найкращих закладів”, – зазначив Купер у дописі.

Адреса: площа Павлівська 1/3, Харків

Раніше Алекс Купер відкрив на Подолі ресторан кримськотатарської кухні «Селям».

Опубліковано: 05 травня 2023
Алекс Купер Харків
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