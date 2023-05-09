Кінострічка "Памфір" за сім тижнів прокату зібрала більше 11 млн гривень

Після сьомого вікенду в прокаті фільм «Памфір» зібрав 11 440 055 грн, а кількість проданих квитків склала 77 499.

Проц е повідомили у Держкіно.

Прокат ще триває у Києві та Львові. Події стрічки розгортаються у західних областях України напередодні традиційного карнавалу Маланка.

За сюжетом, Памфір повертається додому після тривалої відсутності, щоб возз’єднатися з сім’єю. Безумовна любов сім’ї Памфіра має побічну дію і змушує його звернути на ризикований шлях з незворотніми наслідками.

Режисер та автор сценарію фільму — Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Раніше ми писали, що костюми з кінострічки «Памфір» покажуть у Музеї в Пирогові.

Фото: скріншот з фільму