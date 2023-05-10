В Україні розробили проєкт модульних мобільних укриттів «Щит»: яка їхня особливість

Воїни ЗСУ та інженери розробили проєкт модульних мобільних укриттів під назвою «Щит».

Ідея створення захисних споруд виникла у творців під час перебування на фронті.

Конструкція укриттів проєкту має естетичну обтічну форму. Ця форма є найбільш ефективною для зменшення впливу вибухової хвилі й навантаження від уламків боєприпасів і частин будівельних конструкцій.

Розроблені укриття можна розміщувати наземним способом, а також напівзаглиблювати та повністю заглиблювати в землю. Базовий модульний блок має площу 27 м² і може розмістити 50–60 людей. Таке укриття можна швидко зводити й демонтувати.

У сховищі можна облаштувати часткову або повну автономну систему життєзабезпечення. Його також можна використовувати як приміщення для мінікафе або магазину.

До розроблення проєкту долучився доктор технічних наук, заслужений діяч науки й техніки України, завідувач кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури — Євгеній Клименко зі своєю командою.

Як зазначають розробники, укриття пройшли успішні полігонні випробування.

Раніше ми писали про укриття, яке облаштували у ліцеї Київщини за 11 млн гривень.

Фото: «Щит»