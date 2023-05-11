ЦУМ та Сестри Фельдман випустили нову благодійну колекцію: фото

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Марія Іващук
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Стріт-арт мисткині Сестри Фельдман у співпраці із ЦУМ та фандрайзенговою платформою United24 випустили благодійну колекцію з квітковими принтами.

Весь прибуток з продажу колекції направлять на оборону України через фандрейзингову платформу United24.

Раніше Сестри Фельдман створили десять унікальних квіток для ЦУМ, які стали основою сезонного декору універмагу та сувенірної колекції.

“Ми щиро сподіваємося, що квіти, в які ЦУМ вбрався цієї весни, стануть провісниками надії та якнайшвидшої перемоги світла над темрявою, добра над злом”, — йдеться в описі колекції.

Колекція складається з футболок, екошоперів, парфумованої свічки, дитячих розмальовок та листівок.

Речі можна придбати на третьому поверсі універмагу або через сайт.

Вартість: футболка – 3 600 грн, шопер – 1000 грн

Опубліковано: 11 травня 2023
Цум
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