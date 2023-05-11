ЦУМ та Сестри Фельдман випустили нову благодійну колекцію: фото

Стріт-арт мисткині Сестри Фельдман у співпраці із ЦУМ та фандрайзенговою платформою United24 випустили благодійну колекцію з квітковими принтами.

Весь прибуток з продажу колекції направлять на оборону України через фандрейзингову платформу United24.

Раніше Сестри Фельдман створили десять унікальних квіток для ЦУМ , які стали основою сезонного декору універмагу та сувенірної колекції.

“Ми щиро сподіваємося, що квіти, в які ЦУМ вбрався цієї весни, стануть провісниками надії та якнайшвидшої перемоги світла над темрявою, добра над злом”, — йдеться в описі колекції.

Колекція складається з футболок, екошоперів, парфумованої свічки, дитячих розмальовок та листівок.

Речі можна придбати на третьому поверсі універмагу або через сайт.

Вартість: футболка – 3 600 грн, шопер – 1000 грн