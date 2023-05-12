На Глибочицькій відкрили кав'ярню G.13 із випічкою та десертами

У житловому комплексі «Львівський квартал» на вулиці Глибочицькій почала працювати кав'ярня G.13.

Про це повідомляє The Village Україна.

У закладі пропонують каву від Fresh Black, випічку та десерти. Тут раді гостям із тваринами.

«Це твоя яскрава кав'ярня із спешелті кавою навпроти скверу Гейдара Алієва», – розповідають у закладі.

Наразі заклад працює у тестовому режимі. Офіційно кафе відкриють 13 травня об 11 ранку.

Ціни: еспресо – 40 грн, капучино – 60/85 грн, лате – 75 грн, фільтр – 60/75 грн, чай – 85 грн, лимонад (пляшка 0,5) – 60 грн, кіш зі шпинатом та фетою – 130 грн, брауні з вишнею – 85 грн

Адреса: вулиця Глибочицька, 13

Режим роботи: 09:00-20:30 (будні), 09:00-21:30 (вихідні)

Instagram

Раніше ми писали, що кав’ярня зі спешелті-кавою «Зона комфорту» запрацювала у дворику на Хрещатику.

Фото: The Village Україна