На Глибочицькій відкрили кав'ярню G.13 із випічкою та десертами

У житловому комплексі «Львівський квартал» на вулиці Глибочицькій почала працювати кав'ярня G.13.
Про це повідомляє The Village Україна.
У закладі пропонують каву від Fresh Black, випічку та десерти. Тут раді гостям із тваринами.
«Це твоя яскрава кав'ярня із спешелті кавою навпроти скверу Гейдара Алієва», – розповідають у закладі.
Наразі заклад працює у тестовому режимі. Офіційно кафе відкриють 13 травня об 11 ранку.
Ціни: еспресо – 40 грн, капучино – 60/85 грн, лате – 75 грн, фільтр – 60/75 грн, чай – 85 грн, лимонад (пляшка 0,5) – 60 грн, кіш зі шпинатом та фетою – 130 грн, брауні з вишнею – 85 грн
Адреса: вулиця Глибочицька, 13
Режим роботи: 09:00-20:30 (будні), 09:00-21:30 (вихідні)
Раніше ми писали, що кав’ярня зі спешелті-кавою «Зона комфорту» запрацювала у дворику на Хрещатику.
Фото: The Village Україна