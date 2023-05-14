В Ірпені відкрили нове модульне містечко

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Валерія Гуржий
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В Ірпені на території колишнього санаторію "Ластівка" відкрили нове модульне містечко, яке розраховане на 144 людини.

Про це повідомили в Ірпінській міськраді.

Наразі встановлено 12 таунхаусів по 3 квартири в кожному. Площа однієї квартири — 27-28 кв. м. В ній може проживати одночасно до 4 людей.

Тимчасове житло вже отримали 36 сімей з Ірпеня. Серед них — родини загиблих героїв, військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи та багатодітні родини.

Раніше ми писали, що у Ворзелі розпочали зводити пілотне модульне містечко для переселенців RE:Ukraine Housing.

Фото: ITV

Опубліковано: 14 травня 2023
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