В Ірпені відкрили нове модульне містечко

В Ірпені на території колишнього санаторію "Ластівка" відкрили нове модульне містечко, яке розраховане на 144 людини.

Про це повідомили в Ірпінській міськраді.

Наразі встановлено 12 таунхаусів по 3 квартири в кожному. Площа однієї квартири — 27-28 кв. м. В ній може проживати одночасно до 4 людей.

Тимчасове житло вже отримали 36 сімей з Ірпеня. Серед них — родини загиблих героїв, військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи та багатодітні родини.

Раніше ми писали, що у Ворзелі розпочали зводити пілотне модульне містечко для переселенців RE:Ukraine Housing.

Фото: ITV