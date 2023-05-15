Можна випити кави або коктейль: на Нивках відкрився новий бар-кав'ярня

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Валерія Гуржий
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На вулиці Щербаківського, що на Нивках відкрився новий заклад – бар-кав'ярня "Тихий".

У закладі можна насолодитися кавою та десертом, або випити коктейль чи вино. У бару-кав'ярні можна приходити з улюбленцями, адже заклад pet-friendly.

Адреса: вулиця Щербаківського, 72.

Графік роботи: щодня з 8:00 до 21:00.

Ціни: еспресо — 30- 50 гривень, лате — 40-60 гривень, коктейль SouthSide — 130 гривень, коктейль Aperol Spritz — 130 гривень.

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Раніше ми писали, що у житловому комплексі «Львівський квартал» на вулиці Глибочицькій почала працювати кав'ярня G.13.

Фото: "Тихий"

Опубліковано: 15 травня 2023
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