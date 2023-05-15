Українці створили перший у світі Tinder для дизайнерів інтер’єру і замовників

Львівська студія створила застосунок ProRapp, що допомагає дизайнерам інтер’єрів та замовникам швидше знаходити та комунікувати одне з одним.

Про це повідомили в сюжеті програми «Факти».

Застосунок ProRapp дає змогу людям, що планують ремонт, не витрачати час на фахівців, які з тих чи інших причин їм не підходять.

У застосунку замовник може відшукати дизайнера за заданими параметрами, а дизайнер — ділитися прикладами своїх робіт і відстежувати, хто з потенційних замовників вподобав їх.

У майбутньому команда ProRapp хоче об’єднати всіх, хто залучений у процес ремонту, аби створити безпечне та інформаційно корисне середовище для архітекторів, дизайнерів, декораторів, замовників проєктів, виробників, продавців та виконробів.

Наразі застосунок доступний лише для користувачів iOS.

Раніше ми писали, що українці зможуть купувати і продавати авто через «Дію».