«Укрпошта» випустила аудіолистівки з голосами українських героїв

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Ірина Маймур
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«Укрпошта» створила 12 аудіолистівок, записаних голосами сучасних героїв України.

Про це компанія повідомила на своїй фейсбук-сторінці.

На листівках є QR-коди, які ведуть до аудіооповіді героя чи героїні із зображення.

Це історії відважних бійців, волонтерів, музикантів, журналістів, працівників критичної інфраструктури. Зокрема, командира полку «Азов» Дениса Прокопенка, волонтерки Тати Кеплер, бійчині Катерини «Пташки» Поліщук, журналіста Ігоря Лаченкова, військового Олександра Будька з позивним «Терен», пілота-винищувача Вадима Ворошилова «Karaya».

Також на листівках можна почути голоси людей, які рятують життя, відновлюють електромережі та дорожній рух, надають поштові та перевізні послуги.

Для створення листівок запросили 12 ілюстраторів — кожен із них відтворив у власному стилі візуальні образи людей та історій. Зокрема, листівку з Денисом Прокопенком намалювала та озвучила його дружина Катерина.

«Листівки Героїв» наразі продаються в центральних відділеннях «Укрпошти» та онлайн за посиланням.

Вартість однієї листівки — 40 гривень. Весь прибуток передадуть на дрони для ЗСУ.

Раніше ми писали, що «Укрпошта» підвищить ціни на доставку в Києві.

Фото: «Укрпошта»

Опубліковано: 16 травня 2023
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