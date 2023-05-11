«Укрпошта» підвищить ціни на доставку в Києві: коли це станеться

Через зростання вартості палива та перевезень «Укрпошта» підвищить ціни на доставку товарів у Києві.
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський в етері телемарафону, пишуть «Коментарі».
Збільшення тарифів планують на другу половину 2023 року. У травні та червні містяни ще зможуть розраховуватись за старими цінами.
Як зазначає Ігор Смілянський, у другому півріччі вони прорахують новий тариф і приймуть остаточне рішення.
Попри зміни в тарифах, послуги «Укрпошти» продовжать залишатися доступними для українців, заявив гендиректор компанії.
Раніше ми писали, що «Укрпошта» випустить нову марку, створену дітьми. Українців просять обрати дизайн із семи ескізів.
Фото: «Укрпошта»