Біля «Лівобережної» відкрився ресторан «Gastro Укриття» з українськими та авторськими стравами

Біля станції метро «Лівобережна» розпочав роботу ресторан сучасної української та авторської кухні «Gastro Укриття», пише Posteat.

Шеф-кухарем закладу є Дмитро Сапронов. До цього він був шефом у ресторані Flagman та працював у Франції в закладах з зіркою Michelin.

Меню «Gastro Укриття» складається з холодних та гарячих закусок, основних страв, салатів, гарнірів та десертів. Обідні страви тут оновлюють щотижня.

У барній карті закладу є пиво, вино, міцні алкогольні напої, кава, чай та безалкогольні напої.

«Gastro Укриття» пропонує доставку обідів додому та в офіс. Тут є можливість замовити їжу з собою або організувати у закладі захід.

Під час повітряних тривог ресторан працює, адже розташований в підвальному приміщенні.

Ціни: курячий паштет — 90 грн, цезар з куркою — 165 грн, ніжка кролика в сметанковому соусі — 320 грн, томлена індичка з грибами — 175 грн, кабачки гриль — 70 грн, брауні — 120 грн, компот — 15 грн, лате — 50 грн

Адреса: вул. Раїси Окіпної, 4А

Режим роботи: щодня 10:00-22:30

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Раніше ми писали, що на Нивках відкрився новий бар-кав'ярня.

Фото: «Gastro Укриття»