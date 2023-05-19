В Ірпені оновлять краєзнавчий музей: Як він виглядатиме

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Ірина Маймур
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Команда Irpin Reconstruction Summit розробила нову концепцію Ірпінського історико-краєзнавчого музею.

Про це повідомив засновник IRS Володимир Карплюк.

Фахівці Irpin Reconstruction Summit пропонують змінити концепт музею від традиційного до сучасного музейного простору з багатьма супутніми функціями.

На думку Карплюка, оновлення музею дасть змогу розширити аудиторію відвідувачів, збільшити його відвідуваність і залучити додаткові фінансові ресурси. Він упевнений, що заклад зі зміненою концепцією стане місцем спілкування людей, які цікавляться історією та культурою.

«У тому вигляді, у якому є наш музей зараз, маємо бути відвертими, він є не надто популярним серед відвідувачів. А дехто з мешканців міста навіть не знає про його існування», — зазначив засновник Irpin Reconstruction Summit.

Карплюк підкреслив, що це лише попередня концепція оновлення музею. Її реалізують тільки після того, як відбудують зруйноване житло ірпінчан.

Раніше ми писали, що в Ірпені створять інтерактивний музей оборони міста.

Фото: візуалізації Irpin Reconstruction Summit

Опубліковано: 19 травня 2023
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