На Солом’янці відкрили ресторан Yard із кавою, десертами і вином

На Повітрофлотському проспекті в Солом’янському районі столиці запрацював ресторан Yard Food Coffee Wine Bakery.
Тут пропонують сніданки, круасани, перші страви, салати, бургери й десерти.
У барній карті закладу є кава, вино, фреші, чай, какао та лимонади.
Ціни: «великий англійський сніданок» – 230 грн, солодкі сирники – 110 грн, суп із зеленого горошка – 85 грн, бургер із куркою – 220 грн, кейк із маскарпоне й полуницею – 150 грн, макарон зі смородиною – 45 грн, келих рожевого вина C’Est Trop 2021– 150 грн, капуоранж – 77 грн
Адреса: Повітрофлотський проспект, 25
Режим роботи: 08:00-21:00 (по буднях), 09:00-21:00 (у вихідні)
Раніше ми писали, що біля «Контрактової» відкрили кафе «Медак» із 20 видами медових настоянок і вин.
Фото: Yard Food Coffee Wine Bakery