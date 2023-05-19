На Солом’янці відкрили ресторан Yard із кавою, десертами і вином

«Океан Ельзи» і Kola випустили кліп на пісню «Коли ми двоє»

На час війни на водоймах Києва заборонили водний транспорт

Reface випустив застосунок Restyle, який стилізує фото та відео за допомогою штучного інтелекту

Київський дизайнер розробив шрифт для назви станції метро «Звіринецька»

Київрада затвердила забудову промзони 26-поверхівками біля станції “Київ-Дніпровський”

Чи треба вдруге платити за проїзд після відбою тривоги: пояснюють у КМДА

Землі Оксани Марченко під Києвом повернули державі

Два ветерани на протезах йдуть з Києва та Житомира назустріч, щоб зібрати гроші для київського госпіталю