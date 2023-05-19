На Солом’янці відкрили ресторан Yard із кавою, десертами і вином

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Ірина Маймур
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На Повітрофлотському проспекті в Солом’янському районі столиці запрацював ресторан Yard Food Coffee Wine Bakery.

Тут пропонують сніданки, круасани, перші страви, салати, бургери й десерти.

У барній карті закладу є кава, вино, фреші, чай, какао та лимонади.

Ціни: «великий англійський сніданок» – 230 грн, солодкі сирники – 110 грн, суп із зеленого горошка – 85 грн, бургер із куркою – 220 грн, кейк із маскарпоне й полуницею – 150 грн, макарон зі смородиною – 45 грн, келих рожевого вина C’Est Trop 2021– 150 грн, капуоранж – 77 грн

Адреса: Повітрофлотський проспект, 25

Режим роботи: 08:00-21:00 (по буднях), 09:00-21:00 (у вихідні)

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Раніше ми писали, що біля «Контрактової» відкрили кафе «Медак» із 20 видами медових настоянок і вин.

Фото: Yard Food Coffee Wine Bakery

Опубліковано: 19 травня 2023
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