Що робити, якщо укриття закрите: КМДА дала пораду киянам

Якщо ви прийшли до укриття, а воно закрите, то необхідно зателефонувати за номером 101 або 1551.

Про це повідомили у КМДА.

У цьому випадку на місце виклику приїдуть рятувальники та власноруч відкриватимуть укриття.

У КМДА зауважили, що закриті укриття цивільного захисту - це не системна проблема Києва, а точкові питання, які будуть вирішуватися на місцях.

Такі об’єкти будуть виявлятися і до них забезпечуватиметься безперешкодний доступ.

Раніше ми писали, що у Києві перевірять усі укриття та бомбосховища.

Фото: УНІАН