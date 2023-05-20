Що робити, якщо укриття закрите: КМДА дала пораду киянам

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Валерія Гуржий
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Якщо ви прийшли до укриття, а воно закрите, то необхідно зателефонувати за номером 101 або 1551.

Про це повідомили у КМДА.

У цьому випадку на місце виклику приїдуть рятувальники та власноруч відкриватимуть укриття.

У КМДА зауважили, що закриті укриття цивільного захисту - це не системна проблема Києва, а точкові питання, які будуть вирішуватися на місцях.

Такі об’єкти будуть виявлятися і до них забезпечуватиметься безперешкодний доступ.

Раніше ми писали, що у Києві перевірять усі укриття та бомбосховища.

Фото: УНІАН

Опубліковано: 20 травня 2023
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