Українець створив застосунок, де можна слідкувати за зборами в monobank

Head of Technological R&D в MacPaw Сергій Кривоблоцький розробив застосунок «Баночки», що дає змогу підписуватися та фоловити «монобанки».
Про це повідомляє AIN.UA.
«Моя мета тут дуже проста: якщо цей застосунок допоможе зробити на 1 донат більше — то це вже успіх», — розповів Сергій.
Аби скористатися застосунком, треба додати посилання на «банку», яку ви хочете відстежувати. Таким чином вона збережеться в «Баночках».
Крім того, у застосунку можна:
Розробник запустив версію для macOS 17 травня. Наразі вона вже на першому місці в розділі Finance в App Store в Україні.
Раніше ми писали, що київський дизайнер розробив шрифт для назви станції метро «Звіринецька».
Фото: скриншоти Сергія Кривоблоцького, AIN.UA