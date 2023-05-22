Українець створив застосунок, де можна слідкувати за зборами в monobank

Head of Technological R&D в MacPaw Сергій Кривоблоцький розробив застосунок «Баночки», що дає змогу підписуватися та фоловити «монобанки».

Про це повідомляє AIN.UA.

«Моя мета тут дуже проста: якщо цей застосунок допоможе зробити на 1 донат більше — то це вже успіх», — розповів Сергій.

Аби скористатися застосунком, треба додати посилання на «банку», яку ви хочете відстежувати. Таким чином вона збережеться в «Баночках».

Крім того, у застосунку можна:

відстежувати прогрес «монобанок», які вас цікавлять;

швидко поповнювати їх через застосунок monobank або веб;

додавати коментарі до «банки»;

ділитися «банкою» з друзями.

Розробник запустив версію для macOS 17 травня. Наразі вона вже на першому місці в розділі Finance в App Store в Україні.

Раніше ми писали, що київський дизайнер розробив шрифт для назви станції метро «Звіринецька».

Фото: скриншоти Сергія Кривоблоцького, AIN.UA