Українець створив застосунок, де можна слідкувати за зборами в monobank

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Ірина Маймур
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Head of Technological R&D в MacPaw Сергій Кривоблоцький розробив застосунок «Баночки», що дає змогу підписуватися та фоловити «монобанки».

Про це повідомляє AIN.UA.

«Моя мета тут дуже проста: якщо цей застосунок допоможе зробити на 1 донат більше — то це вже успіх», — розповів Сергій.

Аби скористатися застосунком, треба додати посилання на «банку», яку ви хочете відстежувати. Таким чином вона збережеться в «Баночках».

Крім того, у застосунку можна:

  • відстежувати прогрес «монобанок», які вас цікавлять;
  • швидко поповнювати їх через застосунок monobank або веб;
  • додавати коментарі до «банки»;
  • ділитися «банкою» з друзями.

Розробник запустив версію для macOS 17 травня. Наразі вона вже на першому місці в розділі Finance в App Store в Україні.

Раніше ми писали, що київський дизайнер розробив шрифт для назви станції метро «Звіринецька».

Фото: скриншоти Сергія Кривоблоцького, AIN.UA

Опубліковано: 22 травня 2023
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