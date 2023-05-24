Волонтери реставрують у Чернігові будинок XIX століття: фото

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Ірина Маймур
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Волонтерська організація «Деревʼяне мереживо Чернігова» відновлює будинок XIX століття на вулиці Музейна, 2Б.

Про це активісти повідомили на своїй фейсбук-сторінці.

Наразі волонтери вже пофарбували більшу частину головного фасаду, демонтували, а потім частково зібрали з нових елементів праву частину вщент поламаного карниза, пофарбували усі елементи нового мережива, а також почепили нові віконниці лівого вікна і сандрик правого.

Проаналізувавши фотографії місцевості, активісти визначили, що будинок звели або в останні роки XIX століття, або на самому початку XX століття. Його збудував почесний громадянин Чернігова Семен Сидоренко.

Раніше ми писали, що у Львові мешканці власними силами реставрують пам'ятку архітектури.

Фото: «Деревʼяне мереживо Чернігова»/Богдан Жовток

Опубліковано: 24 травня 2023
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