У центрі Києва відкрили веганське й вегетаріанське кафе DRACENA VIBE

На вулиці Гоголівська розпочало роботу веганське та вегетаріанське міське кафе DRACENA VIBE.

Заклад відкрив шеф-кухар родом з окупованого Енергодара Савелій Логінов, пише Posteat.

У стравах закладу поєднується вулична кухня Європи з некласичним баченням Савелія.

У меню представлені веганські та вегетаріанські позиції — від сніданків до стартерів та корисних десертів. Незабаром з’являться ще і класичні українські страви у веганському форматі. Наразі страви готують з 11:00 до 19:00.

У барній карті є пиво, сидр та коктейлі. Також серед напоїв пропонують безалкогольні напої, холодні та гарячі кавові напої.

Ціни: VIP Бубл EAT ME AT (vegetarian) — 300 грн, бананові тофу-сирники в шпинатному бульйоні з ягодами — 250 грн, майже не солодка матча-вівсянка — 220 грн, десерт «№ 3» — 120 грн, коктейль «Типу Негроні» — 220 грн

Адреса: вулиця Гоголівська, 49

Режим роботи: 08:00-22:00

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Раніше ми писали, що у Софіївській Борщагівці відкрили секретний speakeasy-бар.

Фото: DRACENA VIBE