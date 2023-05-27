На Позняках відкрився заклад із хот-догами та бургерами Doggeriz

94
Валерія Гуржий
share share

У Києві на вулиці Анни Ахматової відкрився заклад Doggeriz, де є великий вибір хот-догів, сендвічів та бургерів.

Це перший заклад мережі на Лівому березі. У меню є вегетеріанські страви, а також "антибургери", тобто бургети без булочки. Випити у закладі можна каву, фруктові фреші або замовити алкогольні коктейлі.

Де: вулиця Анни Ахматової, 16А

Графік роботи: 10:00-22:00

Ціни: бургер з котлетою з мармурової яловичини Double Trouble – 259 грн, чізбургер з рослинною котлетою – 299 грн, хот-дог із соусом дор блю – 189 грн, картопля фрі – 80 грн, капучино – 60 грн, коктейль Aperol Spritz – 165 грн.

Instagram

Раніше ми писали, що у Києві запрацювала доставка 9 видів авторської шаурми ШОURMA.

Фото: Doggeriz

Опубліковано: 27 травня 2023
share share
Українка створила перший у світі комікс про борщ Українка створила перший у світі комікс про борщ Кияни підтримали рекордну 6 петицію із проханням скасувати зупинку транспорту під час тривоги Кияни підтримали рекордну 6 петицію із проханням скасувати зупинку транспорту під час тривоги Музей Булгакова українізував письменника та відкрив йому нову меморіальну дошку Музей Булгакова українізував письменника та відкрив йому нову меморіальну дошку На Малій Житомирській перезапустили бар "Анжела" На Малій Житомирській перезапустили бар "Анжела" Від 50-х до 90-х: Як виглядав Київ на фотографіях різних років Від 50-х до 90-х: Як виглядав Київ на фотографіях різних років Культурний центр "Краків" на Русанівці відкривають після капітального ремонту Культурний центр "Краків" на Русанівці відкривають після капітального ремонту Для моста-хвилі на Оболоні вже виготовили велетенські блоки для арок Для моста-хвилі на Оболоні вже виготовили велетенські блоки для арок До та після: на проспекті Івасюка прибрали незаконну рекламу До та після: на проспекті Івасюка прибрали незаконну рекламу
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.