На Позняках відкрився заклад із хот-догами та бургерами Doggeriz

У Києві на вулиці Анни Ахматової відкрився заклад Doggeriz, де є великий вибір хот-догів, сендвічів та бургерів.

Це перший заклад мережі на Лівому березі. У меню є вегетеріанські страви, а також "антибургери", тобто бургети без булочки. Випити у закладі можна каву, фруктові фреші або замовити алкогольні коктейлі.

Де: вулиця Анни Ахматової, 16А

Графік роботи: 10:00-22:00

Ціни: бургер з котлетою з мармурової яловичини Double Trouble – 259 грн, чізбургер з рослинною котлетою – 299 грн, хот-дог із соусом дор блю – 189 грн, картопля фрі – 80 грн, капучино – 60 грн, коктейль Aperol Spritz – 165 грн.

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Раніше ми писали, що у Києві запрацювала доставка 9 видів авторської шаурми ШОURMA.

Фото: Doggeriz