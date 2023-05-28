Дивіться, як будують першу в Україні школу за допомогою 3D-принтера

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Валерія Гуржий
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Корпус львівської початкової школи № 23, яку друкують за допомогою 3D-принтера, планують побудувати за 3 тижні.

Відповідне відео опублікувало RFI.

Перші її конструкції розробили протягом кількох годин. Принтер самостійно формує стіни зі спеціальної суміші на основі бетону. У ньому закладені точні координати, куди саме наносити суміш.

Завершити будівництво планують вже у червні цього року, а ввести в експлутацію на початку 2024 року.

У цьому копусі планують розмістити початкові класи, в якому зможуть навчатися близько 100 учнів.

Дивіться, як відбувається процес будівництва у відео:

Раніше ми писали про те, як ця школа виглядатиме після завершення будівництва.

Опубліковано: 28 травня 2023
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