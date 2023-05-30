«ЛУН Місто» запустили мапу закладів з укриттями

«ЛУН Місто» створили мапу закладів по всій Україні , які мають укриття.

На ній можна в один клік знайти себе й побачити найближче безпечне місце: метро, кавʼярню з підвалом тощо.

«ЛУН Місто» запрошує долучитися до створення мапи всі інші заклади, що можуть забезпечити тимчасове укриття на час повітряної тривоги.

Аби додати власний заклад на мапу, потрібно заповнити анкету за посиланням. Послуга повністю безкоштовна.

Це вже не перша подібна мапа від «ЛУН Місто». У листопаді 2022-го під час блекаутів вони запускали мапу світла, де відмічали заклади з генераторами. У травні минулого року команда створила інтерактивну мапу наявності пального.

Раніше ми писали, що КМДА запевнили, що закритих укриттів під час повітряної тривоги не буде.

Фото: скриншот мапи «ЛУН Місто»