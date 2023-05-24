У КМДА запевнили, що закритих укриттів під час повітряної тривоги не буде

У Києві усі закритті укриття будуть своєчасно виявлятися і до них забезпечуватиметься безперешкодний доступ.

Про це повідомили у КМДА.

В рамках перевірки відвідали одне із укриттів в Святошинському районі, на яке від місцевих жителів надійшло чимало скарг. Мало того, що це укриття було зачиненим під час тривог, та ще й балансоутримувач самовільно викинув просто неба речі людей, які вони залишали в укритті.

"Під час останніх таких атак, було виявлено, що не всі укриття відкритті для киян. Це не системна проблема Києва, а точкові питання, на які ми реагуємо і вирішуємо проблему на місцях"

Додається, що Національна поліція вже здійснила перевірку 34-х проблемних укриттів – виявила 4 нефункціонуючих, 5 об’єктів, що не обліковуються як укриття та 2 таких, що по факту відсутні. Решта – функціонують в штатному режимі.

Раніше ми писали, що у Києві через скарги містян проінспектують усі укриття.

У КМДА також наголошували, що якщо ви прийшли до укриття, а воно закрите, то необхідно зателефонувати за номером 101 або 1551.

Фото: УНІАН