У КМДА запевнили, що закритих укриттів під час повітряної тривоги не буде

157
Валерія Гуржий
share share

У Києві усі закритті укриття будуть своєчасно виявлятися і до них забезпечуватиметься безперешкодний доступ.

Про це повідомили у КМДА.

В рамках перевірки відвідали одне із укриттів в Святошинському районі, на яке від місцевих жителів надійшло чимало скарг. Мало того, що це укриття було зачиненим під час тривог, та ще й балансоутримувач самовільно викинув просто неба речі людей, які вони залишали в укритті.

"Під час останніх таких атак, було виявлено, що не всі укриття відкритті для киян. Це не системна проблема Києва, а точкові питання, на які ми реагуємо і вирішуємо проблему на місцях"

Додається, що Національна поліція вже здійснила перевірку 34-х проблемних укриттів – виявила 4 нефункціонуючих, 5 об’єктів, що не обліковуються як укриття та 2 таких, що по факту відсутні. Решта – функціонують в штатному режимі.

Раніше ми писали, що у Києві через скарги містян проінспектують усі укриття.

У КМДА також наголошували, що якщо ви прийшли до укриття, а воно закрите, то необхідно зателефонувати за номером 101 або 1551.

Фото: УНІАН

Опубліковано: 24 травня 2023
share share
У Києві відкрили сортувальну капсулу нового зразка У Києві відкрили сортувальну капсулу нового зразка Злата Огнєвіч, Руслана, Дантес: у Києві відбудеться благодійний фестиваль "Азов Артнаступ" Злата Огнєвіч, Руслана, Дантес: у Києві відбудеться благодійний фестиваль "Азов Артнаступ" Куди піти на День Києва: концерт гурту "Скай", маркет Всі. Свої та Garage Sale у "Хвильовому" Куди піти на День Києва: концерт гурту "Скай", маркет Всі. Свої та Garage Sale у "Хвильовому" Стало відомо, як відбуватимуться виплати за зруйноване окупантами майно Стало відомо, як відбуватимуться виплати за зруйноване окупантами майно Київрада відхилила 4 петиції містян. Серед них — про заборону будувати аквапаркінг на Оболоні Київрада відхилила 4 петиції містян. Серед них — про заборону будувати аквапаркінг на Оболоні "ВВ", "Latexfauna": оголосили лайнап фестивалю "Стадіон Культури" "ВВ", "Latexfauna": оголосили лайнап фестивалю "Стадіон Культури" У центрі Києва відкрили веганське й вегетаріанське кафе DRACENA VIBE У центрі Києва відкрили веганське й вегетаріанське кафе DRACENA VIBE Ізраїльські інвестори планують збудувати у Бучі сучасний спортивний комплекс Ізраїльські інвестори планують збудувати у Бучі сучасний спортивний комплекс
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.